Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Einstufung 'Buy'
|
15.08.2025 11:33:00
Adyen-Aktie im Minus: Jefferies hat Kursziel für Adyen gesenkt
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2039 auf 1835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt.
Die Adyen-Akte notiert am Freitag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 2,11 Prozent tiefer bei 1.363,20 Euro.
/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
|
14.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Adyen verringern Minus - Analysten bleiben zuversichtlich (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Adyen-Aktie auf Talfahrt: Adyen passt Wachstumsschätzung nach unten an (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ROUNDUP 2: Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose - Kurs gibt nach (dpa-AFX)
|
14.08.25
|WDH/ROUNDUP: Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose - Kurs knickt ein (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein (Dow Jones)
|
14.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - schwacher Ausblick belastet (dpa-AFX)
|
08.08.25