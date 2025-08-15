Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Einstufung 'Buy' 15.08.2025 11:33:00

Adyen-Aktie im Minus: Jefferies hat Kursziel für Adyen gesenkt

Adyen-Aktie im Minus: Jefferies hat Kursziel für Adyen gesenkt

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen gesenk.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2039 auf 1835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt.

Die Adyen-Akte notiert am Freitag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 2,11 Prozent tiefer bei 1.363,20 Euro.

/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Adyen-Aktie auf Talfahrt: Adyen passt Wachstumsschätzung nach unten an
Trotz Gegenwind: UBS bleibt bei Kaufempfehlung für Adyen-Aktie
Adyen-Aktie verliert dennoch: Online-Handel boomt und beschert Adyen deutliches Umsatzplus

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten