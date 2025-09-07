Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
1 835,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1 387,80 €
Abst. Kursziel*:
32,22%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1 380,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
32,97%
Analyst Name::
Hannes Leitner
KGV*:
-
|18:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 380,00
|-0,79%
