Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 380,00EUR -11,00EUR -0,79%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.09.2025 18:29:38

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 835,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 387,80 € 		Abst. Kursziel*:
32,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 380,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,97%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten

Analysen zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Analysen

18:29 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 1 380,00 -0,79% Adyen B.V. Parts Sociales

Aktuelle Aktienanalysen

18:29 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
18:29 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
05.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
05.09.25 UBM Development buy Erste Group Bank
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 BAT Buy UBS AG
05.09.25 Hermès Neutral UBS AG
05.09.25 L'Oréal Neutral UBS AG
05.09.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 Sixt Buy UBS AG
05.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
05.09.25 ASML NV Buy UBS AG
05.09.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
04.09.25 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.25 AXA Overweight Barclays Capital
04.09.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
04.09.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
04.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
04.09.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen