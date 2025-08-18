Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen im Nachgang der Halbjahreszahlen von 2300 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla bleibt trotz kurzfristigen Gegenwinds optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Es sei jedoch klug, zunächst die Wachstumserwartungen an das zweite Halbjahr zu bremsen, so der Experte am Freitagabend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
