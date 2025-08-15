Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 380,80EUR -9,20EUR -0,66%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.08.2025 14:29:49

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe indirekt unter den US-Zöllen gelitten und daher ein schwächeres Geschäft mit einigen chinesischen Online-Händlern gehabt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory jedoch bleibe intakt, was sich am gestiegenen Prozentsatz der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Kunden zeigt, die Adyen abwickelt./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1 356,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1 380,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten