Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 380,80EUR
|-9,20EUR
|-0,66%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe indirekt unter den US-Zöllen gelitten und daher ein schwächeres Geschäft mit einigen chinesischen Online-Händlern gehabt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory jedoch bleibe intakt, was sich am gestiegenen Prozentsatz der Gesamtausgaben eines durchschnittlichen Kunden zeigt, die Adyen abwickelt./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1 356,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1 380,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
|
14.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Adyen verringern Minus - Analysten bleiben zuversichtlich (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Adyen-Aktie auf Talfahrt: Adyen passt Wachstumsschätzung nach unten an (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ROUNDUP 2: Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose - Kurs gibt nach (dpa-AFX)
|
14.08.25
|WDH/ROUNDUP: Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose - Kurs knickt ein (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein (Dow Jones)
|
14.08.25