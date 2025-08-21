Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 453,80EUR
|2,80EUR
|0,19%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 835,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 449,20 €
|
Abst. Kursziel*:
26,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 453,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,22%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
|
15.08.25
|Adyen-Aktie im Minus: Jefferies hat Kursziel für Adyen gesenkt (dpa-AFX)
|
14.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Adyen verringern Minus - Analysten bleiben zuversichtlich (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Adyen-Aktie auf Talfahrt: Adyen passt Wachstumsschätzung nach unten an (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ROUNDUP 2: Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose - Kurs gibt nach (dpa-AFX)
|
14.08.25
|WDH/ROUNDUP: Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose - Kurs knickt ein (dpa-AFX)
|
14.08.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 2039 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein (Dow Jones)
|
14.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Adyen brechen ein - schwacher Ausblick belastet (dpa-AFX)
Analysen zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Analysen
|17:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 453,80
|0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Walmart Buy
|UBS AG
|14:18
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:33
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:35
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|PORR Kauf
|Warburg Research
|09:32
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|09:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:31
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:37
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:53
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|06:17
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:15
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|06:10
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|06:10
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.08.25
|KRONES Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG