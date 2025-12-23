AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Auf eigenen Wunsch
|
23.12.2025 13:53:00
AGRANA-Aktie fällt: Technikvorstand Harringer legt Mandat nieder
Er legt sein Vorstandsmandat mit 31. Dezember 2025 nieder und beendet auch seine Tätigkeit für das Unternehmen, teilte der börsennotierte Konzern am Dienstag mit. Harringer war den Angaben zufolge 21 Jahre im Unternehmen, davon sechs Jahre im Vorstand.
Ab 1. Jänner 2026 übernimmt Chief Operations Officer (COO) Franz Ennser von Harringer zusätzlich die Ressorts Nachhaltigkeit, Forschung & Entwicklung sowie Qualitätsmanagement. Ennser bleibt darüber hinaus weiterhin für Agrarische Rohstoffe, Operational Excellence sowie Einkauf/Logistik/Supply Chain zuständig.
Der AGRANA-Vorstand besteht damit künftig aus Vorstandschef Stephan Büttner, COO Ennser und dem für Interne Revision zuständigen Stephan Meeder. Ennser war erst mit 1. November 2025 als zusätzliches Vorstandsmitglied und COO in das Gremium eingezogen.
AGRANA-Papiere geben in Wien am Dienstag zwischenzeitlich um 1,32 Prozent nach auf 11,20 Euro.
ivn/tpo
Bildquelle: AGRANA Beteiligungs-AG
Nachrichten zu AGRANA
Analysen zu AGRANA
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
