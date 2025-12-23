AGRANA Aktie

WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

Auf eigenen Wunsch 23.12.2025 13:53:00

AGRANA-Aktie fällt: Technikvorstand Harringer legt Mandat nieder

Norbert Harringer scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG aus.

Er legt sein Vorstandsmandat mit 31. Dezember 2025 nieder und beendet auch seine Tätigkeit für das Unternehmen, teilte der börsennotierte Konzern am Dienstag mit. Harringer war den Angaben zufolge 21 Jahre im Unternehmen, davon sechs Jahre im Vorstand.

Ab 1. Jänner 2026 übernimmt Chief Operations Officer (COO) Franz Ennser von Harringer zusätzlich die Ressorts Nachhaltigkeit, Forschung & Entwicklung sowie Qualitätsmanagement. Ennser bleibt darüber hinaus weiterhin für Agrarische Rohstoffe, Operational Excellence sowie Einkauf/Logistik/Supply Chain zuständig.

Der AGRANA-Vorstand besteht damit künftig aus Vorstandschef Stephan Büttner, COO Ennser und dem für Interne Revision zuständigen Stephan Meeder. Ennser war erst mit 1. November 2025 als zusätzliches Vorstandsmitglied und COO in das Gremium eingezogen.

AGRANA-Papiere geben in Wien am Dienstag zwischenzeitlich um 1,32 Prozent nach auf 11,20 Euro.

ivn/tpo

