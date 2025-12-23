TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch unter Druck: Anleger realisieren Gewinne

Nach dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch kommt die TUI-Aktie zunächst zurück. Anleger realisieren Gewinne, der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt.

• TUI-Aktie überschreitet 52-Wochen-Hoch und konsolidiert anschließend• Starke Geschäftszahlen und Analysten-Updates treiben den Kurs seit Wochen• Experten sehen trotz Rücksetzer weiteres Aufwärtspotenzial

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf

Die Aktie des Reisekonzerns TUI hat in den vergangenen Tagen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Am Vortag kletterte das Papier um rund 2,7 Prozent auf 9,44 Euro und überwand damit das bisherige 52-Wochen-Hoch.

Am Dienstag zeigt sich jedoch eine Gegenbewegung: Im XETRA-Handel verlieren die Anteilsscheine zeitweise 1,57 Prozent auf 9,30 Euro. Marktteilnehmer werten die Abgaben vor allem als klassische Gewinnmitnahmen nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung.

Zahlen und Analysten geben Rückenwind

Auslöser der jüngsten Rally waren vor allem die starken Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025. TUI hatte ein Rekordergebnis im Tagesgeschäft gemeldet und zugleich Fortschritte beim Schuldenabbau sowie die Rückkehr zur Dividendenzahlung in Aussicht gestellt.

Als Reaktion auf die Zahlen passten mehrere Analysten ihre Einschätzungen an. Häuser wie JPMorgan und Barclays bestätigten ihre positiven Ratings und verwiesen auf robuste Buchungstrends sowie eine solide operative Entwicklung. Auch wenn einzelne Analysten angesichts des starken Vorlaufs zur Vorsicht mahnen, bleibt der Grundton konstruktiv.

Starker Trend trotz kurzer Verschnaufpause

Ungeachtet der aktuellen Schwäche präsentiert sich das technische Gesamtbild weiterhin stabil. Auf Sicht von 30 Tagen liegt die TUI-Aktie mit rund 18 Prozent im Plus. Der Ausbruch über das bisherige Jahreshoch wird am Markt vielfach als positives charttechnisches Signal interpretiert, auch wenn nach schnellen Kursanstiegen häufig Konsolidierungen auftreten.

Moderates Aufwärtspotenzial laut Experten

Laut TipRanks wird die Aktie derzeit von acht Analysten beobachtet. Fünf sprechen eine Kaufempfehlung aus, drei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel von 10,39 Euro impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund zehn Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Für Anleger könnte die TUI-Aktie damit trotz kurzfristiger Rücksetzer ein Titel mit konstruktivem Chance-Risiko-Profil bleiben.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.