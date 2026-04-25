KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.04.2026 14:24:00
AI Slop oder besserer Code: GCC-Arbeitsgruppe für KI-Richtlinien gestartet
Die Working Group for GCC AI Policy soll festlegen, inwiefern Contributors KI-Tools beim Entwickeln der GNU Compiler Collection nutzen dürfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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