Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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22.05.2026 14:01:00
Airbnb personalisiert App mit KI
Airbnb springt auf den KI-Zug auf. Künstliche Intelligenz soll helfen, die Unterkünfte-Plattform möglichst für jeden Nutzer individuell zu gestalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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