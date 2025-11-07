ArcelorMittal Aktie
|33,91EUR
|1,51EUR
|4,66%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
07.11.2025 07:06:19
ArcelorMittal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Vom Stahlkonzern gebe es Anzeichen einer Stabilisierung, schrieb Cole Hathorn am Donnerstagabend. Der Ausblick stimme optimistisch für 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,75 €
|
Abst. Kursziel*:
6,67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ArcelorMittalmehr Nachrichten
Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen
|09:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07:08
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|33,91
|4,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:17
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Zalando Buy
|UBS AG
|10:55
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:54
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10:50
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:47
|KRONES Buy
|UBS AG
|10:47
|Aumovio Buy
|UBS AG
|10:42
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|09:45
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:45
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:15
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:14
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|09:01
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:57
|Continental Buy
|UBS AG
|08:55
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|08:53
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|08:52
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:51
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:42
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:36
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG