BioNTech Aktie
|94,20EUR
|0,10EUR
|0,11%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf seinem Forschungs- und Entwicklungstag habe der Mainzer Antikörperspezialist über seine klinischen Pläne informiert, schrieb Akash Tewari am Mittwoch. Interessant sei vor allem die genauere Beleuchtung des neuartigen Kombitherapie-Ansatzes des Krebsmittels BNT327 gewesen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 151,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 108,65
|
Abst. Kursziel*:
38,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 109,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,10%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)mehr Nachrichten
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar (dpa-AFX)
|
03.11.25
|BioNTech-Aktie wenig bewegt: Verluste verringert - Geld von Bristol Myers Squibb (dpa-AFX)
|
03.11.25
|GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Biontech öffnet seine Bücher (dpa-AFX)
|
28.10.25