NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 151 US-Dollar auf "Buy" belassen. Auf seinem Forschungs- und Entwicklungstag habe der Mainzer Antikörperspezialist über seine klinischen Pläne informiert, schrieb Akash Tewari am Mittwoch. Interessant sei vor allem die genauere Beleuchtung des neuartigen Kombitherapie-Ansatzes des Krebsmittels BNT327 gewesen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





