04.12.2025 08:31:38

AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen statt Rekordhoch bei Aurubis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Statt eines Rekordhochs dürften die Aktien von Aurubis am Donnerstag einen Rücksetzer erleben. Nach der am Morgen veröffentlichten Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 verloren die Aktien des Kupferproduzenten auf Tradegate rund 2 Prozent auf 116,40 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Da fehlten den Papieren nurmehr gut drei Prozent zu einer weiteren Höchstmarke.

"Dass Aurubis von einem herausfordernden Marktumfeld spricht, wird nicht für Optimismus sorgen", sagte ein Händler mit Blick auf die Reaktion am Markt. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe das Unternehmen die Konsensschätzung verfehlt. Alles in allem sei der Geschäftsbericht durchwachsen ausgefallen und dürfte Gewinnmitnahmen nach sich ziehen./bek/jha/

