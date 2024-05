Aktien Schweiz freundlich - Maue US-Arbeitsmarktdaten stützen

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones) Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Freitag im Einklang mit den meisten anderen Börsen in Europa nach oben gegangen. Für Rückenwind sorgte der April-Arbeitsbericht aus den USA. Er verfehlte die Erwartungen und zeigte zugleich einen geringeren Anstieg der Stundenlöhne. Beides ist günstig im Hinblick auf eine erhoffte Entspannung bei der Inflation und somit die Tür für Zinssenkungen im Jahresverlauf öffnen könnte. Zugleich seien die Daten aber auch nicht so schlecht, dass man sich Sorgen um die Konjunktur machen müsse, so Marktbeobachter.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.273 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,37 (Donnerstag: 24,47) Millionen Aktien.

Tagesgewinner im SMI waren Geberit mit einem Plus von 2,9 Prozent, gefolgt von Richemont (+2,8%) und Sika (+2,3%). Am Ende rangierten - ebenfalls nachrichtenlos - Logitech (-1,0%) und Novartis (-1,0%).

Die UBS-Aktie verteuerte sich um 1,2 Prozent. Die Bank erwägt einem Reuters-Bericht mit Verweis auf nicht genannte Quellen, einen Umbau ihres Asset Managements, um so die Kosten um mehrere hundert Millionen Dollar zu senken.

