Börse Zürich: SLI liegt zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,16 Prozent nach oben auf 2 089,18 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,243 Prozent stärker bei 2 091,01 Punkten, nach 2 085,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 089,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 091,72 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 3,31 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 2 025,36 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 1 992,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bewegte sich der SLI bei 1 924,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 1,71 Prozent auf 10,68 CHF), Julius Bär (+ 1,41 Prozent auf 58,96 CHF), Swiss Life (+ 1,15 Prozent auf 878,60 CHF), Givaudan (+ 1,10 Prozent auf 3 484,00 CHF) und Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 983,20 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sonova (-0,59 Prozent auf 219,10 CHF), Geberit (-0,50 Prozent auf 643,00 CHF), SGS SA (-0,41 Prozent auf 92,26 CHF), Straumann (-0,34 Prozent auf 103,90 CHF) und Swisscom (-0,34 Prozent auf 595,00 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 153 677 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 248,591 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at