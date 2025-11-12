Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,55 Prozent höher bei 12 772,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,443 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,395 Prozent fester bei 12 752,31 Punkten, nach 12 702,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 790,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 717,52 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 3,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 12 481,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der SMI bei 11 886,41 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 12.11.2024, mit 11 712,09 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 4,83 Prozent auf 64,68 CHF), Richemont (+ 2,14 Prozent auf 164,70 CHF), Geberit (+ 1,19) Prozent auf 644,20 CHF), Holcim (+ 1,18 Prozent auf 73,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,17 Prozent auf 159,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Life (-1,09 Prozent auf 869,00 CHF), Logitech (-0,68 Prozent auf 95,96 CHF), Swisscom (-0,58 Prozent auf 597,00 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 287,70 CHF) und Nestlé (+ 0,10 Prozent auf 81,34 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 797 676 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,712 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at