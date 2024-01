Aktien Schweiz mit leichten Abgaben - Temenos nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Die volatile Entwicklung am schweizerischen Aktienmarkt in dieser Woche mit abwechselnden Gewinnen und Verlusten hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Nach den leichten Aufschlägen am Vortag, schloss der Handel nun mit Abgaben. Übergeordnet stand weiter das Thema Zinssenkungen im Fokus. Hier dürften die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank ein deutliches gemächlicheres Tempo an den Tag legen, als von den Märkten erwartet, hieß es von einem Beobachter.

Leicht positiv für die Risikobereitschaft der Investoren wurde gewertet, dass sich der US-Kongress auf Details zu einer Übergangsfinanzierung bis Anfang März geeinigt hat - und damit unmittelbar vor Fristablauf einen Regierungsstillstand verhinderte.

Der SMI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 11.151 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,98 (zuvor: 18,79) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten behauptete die Richemont-Aktie das deutliche Kursplus vom Vortag von über zehn Prozent und zeigte sich wenig verändert. Gestützt auch von weiteren positiven Analysten-Kommentaren. So hat die UBS ihr Kursziel auf 149 von 136 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. In einem zunehmend unsicheren Branchenumfeld habe Richemont stärker als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das dritte Quartal geliefert, hieß es von den Analysten.

Die Temenos-Titel gewannen 2,6 Prozent. Der Hersteller von Banken-Software hat vorläufige Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Dabei lagen sowohl Umsatz als auch EBIT über dem Niveau des Vorjahres. Einen Ausblick gab das Unternehmen nicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2024 11:38 ET (16:38 GMT)