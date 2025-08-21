Richemont Aktie

21.08.2025 11:21:21

Richemont Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
134,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,01%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
134,25 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8,01%
Analyst Name::
Nikolaos Lafioniatis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

