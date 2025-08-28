Richemont Aktie

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

