RWE Aktie
|35,52EUR
|0,53EUR
|1,51%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman äußerte am Montag seine ersten Gedanken dazu, dass der Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen eingebracht wird. Er bewertet diesen Deal positiv. Die Bilanz des Energiekonzerns werde durch eine Reduzierung der Nettoverschuldung gestärkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,07 €
|
Abst. Kursziel*:
14,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
