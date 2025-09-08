RWE Aktie

35,52EUR 0,53EUR 1,51%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

08.09.2025 08:57:45

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman äußerte am Montag seine ersten Gedanken dazu, dass der Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen eingebracht wird. Er bewertet diesen Deal positiv. Die Bilanz des Energiekonzerns werde durch eine Reduzierung der Nettoverschuldung gestärkt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,07 € 		Abst. Kursziel*:
14,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

