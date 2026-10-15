Alcoa Aktie
WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065
|
15.10.2026 23:51:05
Alcoa Q3 2026 Earnings Call Transcript
This article Alcoa Q3 2026 Earnings Call Transcript originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcoa Corp
|
14.10.26
|Ausblick: Alcoa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
01.10.26
|Erste Schätzungen: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Alcoa-Aktie fällt: Gewinnerwartungen enttäuscht (finanzen.at)
|
01.07.26
|Alcoa plant Milliardenübernahme: South32-Aluminiumgeschäft im Visier - Aktien uneinheitlich (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Alcoa strikes $4.8bn deal for South32’s alumina and bauxite assets (Financial Times)
|
01.07.26
|Alcoa strikes $4.8bn deal for South32’s alumina and bauxite assets (Financial Times)
|
12.06.26
|Citigroup sieht wachsende Knappheit bei Aluminium - was das für die Alcoa-Aktie bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Alcoa Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alcoa Corp
|36,83
|2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.