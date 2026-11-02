Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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02.11.2026 19:29:27
Alibaba vs. Target: Comparing Revenue Trends Between Two Retail Titans
Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) primarily generates its core revenue by operating expansive digital e-commerce platforms, facilitating massive daily retail transactions, and providing scalable cloud computing infrastructure to commercial businesses and individual consumers worldwide.
During the broader reporting period leading up to the quarter ended September 2026, it secured a preliminary injunction against a federal regulatory blacklist while simultaneously unveiling an updated artificial intelligence strategy roadmap.
Target (NYSE:TGT) primarily generates its revenue by selling an extensive assortment of general merchandise, seasonal apparel, consumer electronics, and fresh groceries to everyday shoppers through its widespread national network of physical retail stores.
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