Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|
29.10.2025 21:10:43
Align Technology Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Align Technology Inc. (ALGN) reported earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $56.75 million, or $0.78 per share. This compares with $115.96 million, or $1.55 per share, last year.
Excluding items, Align Technology Inc. reported adjusted earnings of $188.98 million or $2.61 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.41 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 1.8% to $995.69 million from $977.87 million last year.
Align Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.75 Mln. vs. $115.96 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $1.55 last year. -Revenue: $995.69 Mln vs. $977.87 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $1.025 - $1.045 Bln
