Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter

Der NASDAQ 100 gibt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,11 Prozent auf 25 830,42 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,636 Prozent tiefer bei 25 953,78 Punkten, nach 26 119,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 804,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 031,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,500 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 23 345,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 387,70 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 23,14 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Align Technology (+ 5,55 Prozent auf 139,23 USD), MercadoLibre (+ 4,75 Prozent auf 2 404,96 USD), Verisk Analytics A (+ 3,97 Prozent auf 216,25 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,23 Prozent auf 284,06 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3,18 Prozent auf 283,31 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen eBay (-14,26 Prozent auf 85,35 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-11,28 Prozent auf 666,91 USD), Fiserv (-7,34 Prozent auf 65,42 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,46 Prozent auf 260,33 USD) und Honeywell (-5,43 Prozent auf 201,34 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 203 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 6,61 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,57 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at