Ausblick: Align Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Align Technology öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Align Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Align Technology in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 976,4 Millionen USD im Vergleich zu 977,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at