Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Zum Handelsende sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,47 Prozent auf 25 734,81 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,636 Prozent auf 25 953,78 Punkte an der Kurstafel, nach 26 119,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 031,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 732,39 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,128 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2025, den Wert von 24 679,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 345,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 387,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,69 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Align Technology (+ 4,94 Prozent auf 138,43 USD), Verisk Analytics A (+ 4,62 Prozent auf 217,60 USD), MercadoLibre (+ 2,82 Prozent auf 2 360,76 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,52 Prozent auf 281,48 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,45 Prozent auf 281,90 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen eBay (-15,88 Prozent auf 83,73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-11,33 Prozent auf 666,47 USD), Fiserv (-7,66 Prozent auf 65,19 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,55 Prozent auf 254,57 USD) und Honeywell (-6,00 Prozent auf 200,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 779 199 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,61 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

