Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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05.10.2026 12:33:22
Allianz Suisse mit neuer Chefin «Leben»
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Bei Allianz Suisse kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Verena Jäger übernimmt Anfang 2027 die Verantwortung für das Lebensversicherungsgeschäft. Ihre Vorgängerin Monika Behr verlässt den Versicherer nach knapp zehn Jahren in dieser Funktion.
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|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
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|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
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|Allianz Hold
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