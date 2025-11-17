Alphabet A Aktie

Im Aufwind 17.11.2025 12:19:39

Alphabet-Aktie hebt nach Buffett-Einstieg ab

Alphabet-Aktie hebt nach Buffett-Einstieg ab

Die Aktien von Alphabet haben am Montag vorbörslich kräftig zugelegt.

Zuletzt stieg ihr Kurs an der NASDAQ vorbörslich um rund 4,97 Prozent auf 290,15 US-Dollar, nachdem das Investment-Konglomerat Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett bei der Google-Mutter eingestiegen war. Damit würden sich die Papiere im US-Handel wieder ihrem jüngsten Rekordhoch nähern, das sie am vergangenen Mittwoch vor der scharfen Korrektur im Technologiesektor erreicht hatten.

Laut bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Standardunterlagen erwarb Berkshire im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet A-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden. Derweil reduzierte Berkshire seinen Anteil an Apple um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns vorbörslich moderat ins Minus schickte. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

Laut den SEC-Daten schichteten auch andere große Investoren ihre Positionen im Techsektor um. Buffett hatte zuvor angekündigt, sich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft von Berkshire zurückziehen zu wollen.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

