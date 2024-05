Amazon-Aktie: Milliarden-Investition für Ausbau der Cloud-Infrastruktur in Singapur geplant

Amazon will seine Cloud-Computing-Infrastruktur in Singapur ausbauen und dafür Milliarden investieren.

• Amazon plant Ausbau der Cloud-Computing-Infrastruktur in Singapur• Zusammenarbeit mit Regierung, Organisationen und Unternehmen• Amazon will AWS-Infrastruktur in ganz Südostasien aufbauen

Ausbau der Cloud-Computing-Infrastruktur in Singapur

Die Cloud-Sparte des US-Handelsriesen Amazon, Amazon Web Services (AWS), kündigte an, seine Cloud-Computing-Infrastruktur in Singapur zu erweitern, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Dafür wolle das Unternehmen in den nächsten vier Jahren 12 Milliarden Singapur-Dollar, also umgerechnet fast neun Milliarden US-Dollar, in die Hand nehmen.

"AWS verdoppelt seine Investitionen in die Cloud-Infrastruktur in Singapur von 2024 bis 2028, um die Kundennachfrage zu bedienen und dazu beizutragen, Singapurs Status als attraktiver regionaler Innovationsstartplatz zu stärken", zitiert Reuters AWS Country Manager Priscilla Chong.

Zuvor habe das Unternehmen bis 2023 bereits 11,5 Milliarden Singapur-Dollar in der Asien-Pazifik-Region investiert. Die geplanten Gesamtausgaben würden sich damit bis 2028 auf mehr als 23 Milliarden Singapur-Dollar erhöhen.

Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Einführung von KI

Neben seinen Investitionen kündigte AWS laut Reuters auch eine Zusammenarbeit mit Singapurs Regierung, Organisationen des öffentlichen Sektors und Unternehmen an. Ziel sei es, die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und generativer KI in Singapur zu beschleunigen.

AWS-Infrastruktur in ganz Südostasien

Die Ankündigung bei dem "AWS Summit Singapore" stelle Reuters zufolge einen weiteren Schritt Amazons dar, eine AWS-Infrastruktur in ganz Südostasien aufzubauen. Zuvor habe das Unternehmen bereits eine Investition in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar in Thailand und eine weitere in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar in Malaysia angekündigt.

Amazon-Aktie im Fokus

Die Amazon-Aktie notiert am Dienstag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,18 Prozent höher bei 189,04 US-Dollar.

