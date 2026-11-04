Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.11.2026 11:30:02
Amazon vs. Target: One Is Riding the AI Boom, While the Other Faces a Consumer Spending Squeeze
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and Target (NYSE:TGT) are two of America's largest retailers, but their revenue trends reveal a widening gap in growth. While Amazon continues to expand through e-commerce, cloud computing, and digital services, Target is working to regain momentum in a challenging retail environment.
A closer look at their quarterly revenue highlights how differently these companies are navigating changing consumer spending habits and broader economic conditions.
Amazon.com vs. Target Revenue over the last 8 quarters.
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