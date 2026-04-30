Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|
30.04.2026 22:07:56
Amgen Inc. Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - Amgen Inc. (AMGN) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.819 billion, or $3.34 per share. This compares with $1.730 billion, or $3.20 per share, last year.
Excluding items, Amgen Inc. reported adjusted earnings of $2.799 billion or $5.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $8.618 billion from $8.149 billion last year.
Amgen Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.819 Bln. vs. $1.730 Bln. last year. -EPS: $3.34 vs. $3.20 last year. -Revenue: $8.618 Bln vs. $8.149 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 21.70 To $ 23.10 Full year revenue guidance: $ 37.1 B To $ 38.5 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Optimismus in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|295,40
|2,00%