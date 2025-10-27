Amkor Technology Aktie

Amkor Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911648 / ISIN: US0316521006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 22:35:00

Amkor Technology Inc. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - Amkor Technology Inc. (AMKR) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $127 million, or $0.51 per share. This compares with $54 million, or $0.22 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 31.5% to $1.987 billion from $1.511 billion last year.

Amkor Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $127 Mln. vs. $54 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.22 last year. -Revenue: $1.987 Bln vs. $1.511 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.38 to $0.48 Next quarter revenue guidance: $1.775 - $1.875 bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amkor Technology Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Amkor Technology Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amkor Technology Inc. 27,60 -3,63% Amkor Technology Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen