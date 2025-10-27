Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|
27.10.2025 22:35:00
Amkor Technology Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Amkor Technology Inc. (AMKR) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $127 million, or $0.51 per share. This compares with $54 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 31.5% to $1.987 billion from $1.511 billion last year.
Amkor Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $127 Mln. vs. $54 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.22 last year. -Revenue: $1.987 Bln vs. $1.511 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.38 to $0.48 Next quarter revenue guidance: $1.775 - $1.875 bln
Aktien in diesem Artikel
|Amkor Technology Inc.
|27,60
|-3,63%
