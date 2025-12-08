NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amkor Technology-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Amkor Technology-Papier an diesem Tag 6,63 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,083 Amkor Technology-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 652,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 552,04 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Amkor Technology einen Börsenwert von 10,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at