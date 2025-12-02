Nissan Motor Aktie
|NASDAQ Composite-Kursverlauf
|
02.12.2025 22:35:21
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind
Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,59 Prozent höher bei 23 413,67 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,446 Prozent fester bei 23 379,75 Punkten in den Handel, nach 23 275,92 Punkten am Vortag.
Bei 23 286,46 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 526,23 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 724,96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 21 279,63 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 19 403,95 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 21,44 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 9,91 Prozent auf 8,65 USD), AXT (+ 9,04 Prozent auf 11,76 USD), Intel (+ 8,65 Prozent auf 43,47 USD), Amkor Technology (+ 7,71 Prozent auf 40,65 USD) und Innodata (+ 7,34 Prozent auf 59,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil inTest (-10,84 Prozent auf 6,99 USD), Commerce Bancshares (-7,17 Prozent auf 50,59 USD), Harvard Bioscience (-5,94 Prozent auf 0,72 USD), Nissan Motor (-5,37 Prozent auf 2,38 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,74 Prozent auf 4,02 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43 049 104 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,70 Prozent, die höchste im Index.
