Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
|
27.04.2026 22:58:24
Amkor Technology Inc. Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Amkor Technology Inc. (AMKR) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $83.35 million, or $0.33 per share. This compares with $21.13 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.5% to $1.684 billion from $1.321 billion last year.
Amkor Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $83.35 Mln. vs. $21.13 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.09 last year. -Revenue: $1.684 Bln vs. $1.321 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.42 To $ 0.52 Next quarter revenue guidance: $ 1.75 B To $ 1.85 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
|
|
|
|
