Amkor Technology Inc. Profit Rises In Q1

(RTTNews) - Amkor Technology Inc. (AMKR) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $83.35 million, or $0.33 per share. This compares with $21.13 million, or $0.09 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 27.5% to $1.684 billion from $1.321 billion last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.42 To $ 0.52 Next quarter revenue guidance: $ 1.75 B To $ 1.85 B