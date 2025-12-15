TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|
15.12.2025 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systemsmehr Nachrichten
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Polen will drei U-Boote von Saab in Schweden bestellen (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.25
|TKMS-Aktie in Rot: Analystenwarnungen schocken Anleger (finanzen.at)
|
24.11.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)