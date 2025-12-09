FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das Geschäftsjahr seien solide ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2026 seien margenseitig stark, mit Blick auf den Umsatz aber etwas mau./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET



