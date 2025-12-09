TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

73,10EUR 2,60EUR 3,69%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

09.12.2025 11:17:42

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das Geschäftsjahr seien solide ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2026 seien margenseitig stark, mit Blick auf den Umsatz aber etwas mau./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,70 € 		Abst. Kursziel*:
8,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

