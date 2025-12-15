TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
|66,30EUR
|-3,00EUR
|-4,33%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,50 €
|
Abst. Kursziel*:
21,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,68%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systemsmehr Nachrichten
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Polen will drei U-Boote von Saab in Schweden bestellen (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.25
|TKMS-Aktie in Rot: Analystenwarnungen schocken Anleger (finanzen.at)
|
24.11.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systemsmehr Analysen
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|67,35
|-2,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|09:08
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:58
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:55
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG