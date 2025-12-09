TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
|73,45EUR
|2,95EUR
|4,18%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
09.12.2025 09:42:34
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei den Aktien des Marineschiffbauers habe sich verbessert, schrieb Douglas Harned am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
73,70 €
|
Abst. Kursziel*:
0,41%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,75%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
