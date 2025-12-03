TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

65,00EUR 0,60EUR 0,93%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

03.12.2025 10:32:12

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS vor den am 8. Dezember erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Marineschiffbauers im Oktober rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im laufenden Geschäftsjahr, was eine leichte Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen bedeuten würde./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
64,35 € 		Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
65,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

