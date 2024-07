ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet Adesso mit 'Buy' - Ziel 110 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Adesso (adesso SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung aufgenommen. Deutschland müsse die Digitalisierung vorantreiben, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einer Studie des Branchenverbands Bitkom zufolge bezeichne sich die Hälfte der deutschen Unternehmen als den Anforderungen hinterherhinkend. Hier komme der IT-Dienstleister Adesso ins Spiel./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 07:50 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 07:55 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------