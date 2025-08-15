adesso Aktie

86,20EUR 1,30EUR 1,53%
adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Ein starkes zweites Quartal des IT-Dienstleisters sollte das Investorenvertrauen steigern, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien übertroffen worden und die Ziele wirkten erreichbar./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso SE Buy
Unternehmen:
adesso SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,20 € 		Abst. Kursziel*:
62,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,93%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

