adesso Aktie
|96,90EUR
|4,70EUR
|5,10%
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Die Adesso-Aktie bleibe einer der Favoriten./bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Buy
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
137,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,90 €
|
Abst. Kursziel*:
47,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,38%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|adesso SE
|95,80
|3,90%
