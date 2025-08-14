adesso Aktie
|85,10EUR
|12,70EUR
|17,54%
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte hob das starke Umsatzwachstum und die verbesserte Profitabilität hervor./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 03:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adesso SE Hold
|
Unternehmen:
adesso SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,63%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
