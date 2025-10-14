LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|
14.10.2025 23:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 470 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursgewinne der Hinterlegungsscheine in den USA seien ein gutes Zeichen dafür, was im europäischen Handel passieren könnte, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den jüngsten Quartalszahlen des französischen Luxuskonzerns. Er hob seine Schätzungen aufgrund der leichten Verbesserungen im Geschäft mit Mode & Lederwaren an./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 15:54 / ET
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
23:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 530 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
18:11
|Luxuskonzern LVMH fasst nach Schwäche im ersten Halbjahr wieder Tritt (dpa-AFX)
|
17:58
|Börse Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:52
|LVMH returns to growth as luxury downturn eases (Financial Times)
|
15:59
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris: CAC 40 startet im Minus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)