LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|485,70EUR
|-0,25EUR
|-0,05%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nick Anderson nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Bezug darauf, dass der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani in seinem Testament LVMH als bevorzugten Käufer für einen Minderheitsanteil an seinem Unternehmen erwähnt haben soll, noch ergänzt um EssilorLuxottica und L'Oreal. Der Experte geht davon aus, dass LVMH am meisten an einer Beteiligung interessiert wäre wegen strategischer Übereinstimmungen. Für LVMH wäre solch ein Deal auch problemlos finanzierbar, glaubt der Experte./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
550,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
490,50 €
|
Abst. Kursziel*:
12,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
485,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,24%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|10:59
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|486,15
|0,04%
