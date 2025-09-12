LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

485,70EUR -0,25EUR -0,05%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

12.09.2025 10:59:37

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nick Anderson nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Bezug darauf, dass der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani in seinem Testament LVMH als bevorzugten Käufer für einen Minderheitsanteil an seinem Unternehmen erwähnt haben soll, noch ergänzt um EssilorLuxottica und L'Oreal. Der Experte geht davon aus, dass LVMH am meisten an einer Beteiligung interessiert wäre wegen strategischer Übereinstimmungen. Für LVMH wäre solch ein Deal auch problemlos finanzierbar, glaubt der Experte./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
550,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
490,50 € 		Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
485,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,24%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

