ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 19 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IONOS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Webhosting-Spezialist habe im vierten Quartal mit seinem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der über dem Konsens liegende Ebitda-Ausblick auf das Jahr 2024 sei bestätigt worden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 07:24 / GMT

