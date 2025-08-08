IONOS Aktie

41,95EUR -0,95EUR -2,21%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 12:15:03

IONOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Internet-Dienstleisters für das zweite Quartal betrachte sie als ordentliche Performance in den entscheidenden Segmenten, Bereichen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,60 € 		Abst. Kursziel*:
10,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,04%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten

Analysen zu IONOSmehr Analysen

12:15 IONOS Buy Deutsche Bank AG
07:56 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 IONOS Buy UBS AG
07.08.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IONOS 41,55 -3,15% IONOS

Aktuelle Aktienanalysen

12:18 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12:18 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12:17 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
12:15 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12:14 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:14 United Internet Buy Deutsche Bank AG
12:13 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
12:09 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:08 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
12:07 Bechtle Buy UBS AG
12:07 RTL Neutral UBS AG
11:44 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:43 Merck Kaufen DZ BANK
11:43 Novo Nordisk Halten DZ BANK
11:41 Aurubis Kaufen DZ BANK
11:40 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
11:40 Merck Buy Deutsche Bank AG
11:26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
11:23 freenet Buy Deutsche Bank AG
11:23 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:19 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:18 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:17 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:09 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11:08 Santander Buy Deutsche Bank AG
11:07 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11:06 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:05 Nestlé Add Baader Bank
11:04 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:01 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:00 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:58 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10:27 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:20 Jungheinrich Buy Baader Bank
10:15 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:13 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:12 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
10:12 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:07 Rheinmetall Hold Warburg Research
10:07 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:07 Bechtle Buy Warburg Research
10:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:05 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 RTL Market-Perform Bernstein Research
09:11 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:58 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen