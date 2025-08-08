FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Internet-Dienstleisters für das zweite Quartal betrachte sie als ordentliche Performance in den entscheidenden Segmenten, Bereichen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.