IONOS Aktie
|41,95EUR
|-0,95EUR
|-2,21%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Internet-Dienstleisters für das zweite Quartal betrachte sie als ordentliche Performance in den entscheidenden Segmenten, Bereichen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,60 €
|
Abst. Kursziel*:
10,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,04%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Analysen zu IONOSmehr Analysen
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|07.08.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|41,55
|-3,15%
