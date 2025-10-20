IONOS Aktie

33,90EUR 1,40EUR 4,31%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

20.10.2025 11:33:25

IONOS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Seit dem Rekordhoch im August sei der Kurswert der Aktie um fast ein Viertel gesunken, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren befürchteten, dass der Wettbewerb durch die Einführung von KI-gesteuerten "Vibe-Coding"-Softwareplattformen das Wachstumspotenzial des Anbieters von Hosting- und Cloud-Dienstleistungen vernichten könnte, erklärte er. Doch Nutzer solcher Tools benötigten ebenfalls Hosting, wie die Partnerschaft von Lovable mit Ionos zeige./rob/ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,60 € 		Abst. Kursziel*:
31,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,84%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

