IONOS Aktie
|33,90EUR
|1,40EUR
|4,31%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Seit dem Rekordhoch im August sei der Kurswert der Aktie um fast ein Viertel gesunken, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren befürchteten, dass der Wettbewerb durch die Einführung von KI-gesteuerten "Vibe-Coding"-Softwareplattformen das Wachstumspotenzial des Anbieters von Hosting- und Cloud-Dienstleistungen vernichten könnte, erklärte er. Doch Nutzer solcher Tools benötigten ebenfalls Hosting, wie die Partnerschaft von Lovable mit Ionos zeige./rob/ck/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,60 €
|
Abst. Kursziel*:
31,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,84%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
15.10.25