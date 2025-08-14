IONOS Aktie

38,70EUR 0,60EUR 1,57%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.08.2025 12:07:03

IONOS Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Im Gegensatz zu den Befürchtungen des Marktes sei der Internetdienstleister ein Profiteur des Megathemas Künstliche Inteligenz (KI), schrieb Dhruva Kusa Shah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der geplante Bau der KI-Gigafactory zusammen mit Hochtief bringe Ionos zusätzlichen Umsatz./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,20 € 		Abst. Kursziel*:
23,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,45%
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten