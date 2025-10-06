Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
06.10.2025 23:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 922,00
|-2,44%
